Подруга семьи Росляковых рассказала, где «керченский стрелок» взял деньги на оружие

Керчь, 19 октября. Подруга семьи Росляковых по имени Олеся рассказала зачем, «Владик», как она назвала «керченского стрелка», купил оружие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с подругой семьи. Женщина положительно характеризовала и студента Владистала Рослякова, и его мать — Галину.

Она опровергла сообщения СМИ о том, что мать «керченского стрелка» состояла в секте. По ее словам, это была «обычная нормальная женщина» и «хорошая мама».

«Женщина — божий одуванчик», — заверила журналистов Олеся.

Кроме того, она убеждена, что мальчик рос не в суровых условиях — у Владислава были и ноутбук, и планшет, и телефон. Сообщения о том, что Галина запрещала сыну пользоваться компьютером, собеседница ФАН также назвала неправдой. Она отметила, что, если бы «Владику» не нравилось жить у матери, он бы переехал к отцу. При этом Олеся признала, что к отцу «стрелка» неоднократно приезжали и скорая помощь, и полиция.

Женщина подтвердила, что семья жила бедно, хотя отец и помогал им. Она добавила, что студент подрабатывал, в частности раздавал на улице листовки.

Вероятно, на часть или все заработанные деньги Владислав и купил оружие.

«Было разрешение для оружия, — констатировала она. — Мальчик три года копил на него [оружие]».

Она подчеркнула, что «Владик» прошел все необходимые комиссии перед этим, и Росгвардия дала добро. Мать, конечно же, эти увлечения сына не одобряла.

«Он хотел стать охотником», — ответила соседка на вопрос, зачем студенту понадобилось оружие.

По ее словам, молодой человек даже ездил на охоту, однако она не смогла сказать, с кем. Странностей у него Олеся тоже не заметила и заявила, что на «мальчика» пытаются все повесить. Она убеждена, что он действовал не один — им кто-то управлял.

Напомним, по версии следствия, 17 октября Владислав Росляков пришел к Керченских политехнических колледж, устроил взрыв в помещении и вел стрельбу по окружающим. В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. В городе объявлен трехдневный траур. В пятницу, 19 октября, состоялись похороны жертв преступления.