Тело одного из погибших в керченской трагедии доставят в Челябинск

Симферополь, 19 октября. Тело одного из погибших во время нападения на политехнический колледж в Керчи отправят в Челябинск. Его доставит на родину борт Симферополь — Москва — Челябинск, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Погибший был уроженцем Челябинска и учился в политехническом колледже в Керчи. Точная дата похорон пока неизвестна.

Ранее в Керчи состоялась церемония прощания с жертвами трагедии. Проститься с погибшими пришли тысячи человек. Сообщалось, что 15 человек будут похоронены на городском кладбище. Позже в память о них будет установлен мемориал.

Отмечалось, что тело подозреваемого в массовом убийстве, Владислава Рослякова, будет похоронено через две недели в отдельном месте.

Напомним, 17 октября произошло нападение на керченский колледж. Жертвами стрельбы и взрыва стал 21 человек. В Крыму объявлен трехдневный траур.