Дамаск, 21 октября. На контрольно-пропускном пункте «Насиб» открыт миграционный центр, в котором каждый прибывший в страну сириец, уклонившийся от военной службы, может урегулировать свое положение. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В интервью ФАН глава миграционного центра на КПП «Насиб» полковник Мазен Ганур заявил, что каждый сирийский гражданин, потерявший личные документы, может обратиться за помощью в посольство САР в Иордании, чтобы получить специальное разрешение на возвращение домой. Впоследствии его личное дело будет рассматриваться в миграционном центре, где ему выдадут новые документы, удостоверяющие личность.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Вернувшиеся на родину сирийские граждане рассказали, что сейчас процедуры по оформлению документов проходят гораздо быстрее. Сотрудники миграционного центра активно помогают прибывшим беженцам урегулировать все вопросы.

Накануне через контрольно-пропускной пункт «Насиб» прибыло 900 человек, заявил Ганур.

Стоит отметить, что открытие КПП на границе Сирии и Иордании — это важнейшая политическая и экономическая победа сирийской арабской армии и ее союзников, которые поддерживали народ САН на протяжении многих лет.

«Насиб» очень важен для развития сирийской экономики. Он будет помогать экспортировать товары из САР на рынок Иордании и стран Персидского залива.

Восстановление инфраструктуры КПП «Насиб» проходило при помощи российских сотрудников, открытие пункта состоялось в понедельник, 15 сентября.

В данный момент контрольно-пропускной пункт «Насиб» работает в штатном режиме, он обслуживает гражданские лица, передвигающиеся в обоих направлениях. Он также открыт для всех видов транзитного транспорта.