Бывшего замглавы Сочи Рыкова арестовали по обвинению в получении взяток

Москва, 19 октября. Басманный суд Москвы арестовал бывшего первого вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения Анатолию Рыкову в виде заключения под стражу.

Напомним, что чиновника обвиняют в двух эпизодах получения взяток . Рыков останется под стражей до 15 декабря 2018 года.

Отметим, что Анатолий Рыков был назначен на должность вице-мэра Сочи в мае 2009 года. В августе 2018 года он уволился со своего поста и перешел на работу в АНО «Росгонки», став заместителем генерального директора организации.