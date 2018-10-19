Стало известно, какой ущерб нанес авианосцу «Рональд Рейган» рухнувший вертолет ВМС США

Вашингтон, 19 октября. Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести в результате крушения вертолета ВМС США MH-60 Seahawk на палубу авианосца «Рональд Рейган» в Филиппинском море.

На борту рухнувшего вертолета находились четыре члена экипажа. Они и остальные военнослужащие, раненные во время аварии, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает, передает газета Stars and Stripe со ссылкой на представителя ВМС США Мэтта Найта.

При этом военный отметил, что в данный момент силами бригады техобслуживания проводится оценка ущерба, который был нанесен вертолету в результате крушения. Как утверждает Найт, повреждения «незначительны».

Напомним, о крушении вертолета ВМС США в Тихом океане стало известно в пятницу, 19 октября. Сразу же после взлета MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца.

Эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что авианосцы являются наиболее аварийными техническими системами, а поскольку США выступают самой крупной авианосной державой мира, у них подобные инциденты происходят постоянно. Поломки и различные аварии на кораблях происходят практически ежесекундно, добавил он.