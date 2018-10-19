Участники саммита АСЕМ обсудили сотрудничество в Сирии и Украине

Брюссель, 19 октября. Участники саммита «Азия — Европа» (АСЕМ), который проходит в Брюсселе 18 и 19 октября, обсудили ряд насущных международных проблем, в том числе урегулирование в Сирии, конфликт на Юго-Востоке Украины, а также санкции США против Ирана. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

«Лидеры также обменялись мнениями относительно путей продвижения и усиления сотрудничества в вопросах достижения мира и безопасности, представляющих общий интерес и обеспокоенность, в том числе по Афганистану, Сирии, Ближнему Востоку и Северной Африке, а также Украине», — сказано в заявлении.

Кроме того, участники АСЕМ пришли к выводу, что Иран выполняет свои обязательства по ядерной программе. Представители стран выступили за снятие санкций с Ирана.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года. В августе Вашингтон ввел пакет санкций против Ирана, который охватывает экспорт нефти. Санкции США против Ирана вступят в силу в ноябре 2018 года.

В ЕС санкции США осудили и приняли решение продолжать строить отношения с ИРИ, несмотря на санкции. Для обхода санкций США ЕС разрабатывает специальный механизм, который позволит сократить ущерб от антииранских санкции США.