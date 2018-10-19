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В Росгвардии рассказали, где хранил оружие «керченский стрелок»

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В Росгвардии рассказали, где хранил оружие «керченский стрелок»

Москва, 19 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, расстрелявший десятки людей и устроивший взрыв в данном учебном заведении, имел дома специальный сейф для оружия, о чем рассказал представитель управления Росгвардии по Крыму.

В ведомстве пояснили, что проверка на наличие дома условий для хранения оружия проводится в обязательном порядке перед выдачей разрешения на его приобретение.

«Дома у семьи Росляковых был специальный оружейный сейф», — отметили в Росгвардии.

8 сентября Росляков получил разрешение на ношение оружия. Уже 12 октября он приобрел ружье турецкой марки Hatsan. 19 октября именно из него он расстреливал людей в здании политехнического колледжа, в котором учился на четвертом курсе. 21 человек погиб в результате бойни. Сам «керченский убийца» свел счеты с жизнью. 

Автор: Тимур Румянцев
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