Самолет-разведчик США засекли у западных границ России

Москва, 19 октября. Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U был замечен у западных границ России. Соответствующие данные предоставил ресурс PlaneRadar.

Известно, что разведку у российских границ проводил американский самолет с регистрационным номером 64–14849 и позывным LUIGI16. Воздушное судно было замечено в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. Уточняется, что Boeing RC-135U приближался к российской границе на расстояние в 52,75 километра.

Ранее отмечалось, что активность разведывательных самолетов и беспилотников США у российской границы в последнее время растет. Так, например, 8 октября у побережья Крыма был замечен стратегический дрон ВВС США. 6 октября его же наблюдали в небе неподалеку от Калининградской области.

Минобороны России несколько раз обращалось к Вашингтону с призывами отказаться от подобных провокационных операций, однако Пентагон отказал.