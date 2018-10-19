Мать «керченского стрелка» не рассказывала о своей семье коллегам

Керчь, 19 октября. Мать Владислава Рослякова, который подозревается в организации нападения на Керченский политехнический колледж, много лет работает в местном онкологическом диспансере, коллеги характеризуют ее как замкнутого человека.

По словам одного из сотрудников, мать Рослякова работает в диспансере более 10 лет.

«О ней можно говорить только положительно. Но о своей семье Галина не рассказывала, была замкнутой в этом плане», — рассказал сотрудник онкодиспансера в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что после трагедии мать Владислава Рослякова перестала выходить на работу.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, 16 из которых дети. Тяжелые ранения получили более 50 человек, передает RT.