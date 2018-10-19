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Посольство РФ в Норвегии подготовит документы для возвращения Бочкарева в Россию

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Посольство РФ в Норвегии подготовит документы для возвращения Бочкарева в Россию

Осло, 19 октября. Российское посольство в Осло подтвердило освобождение задержанного по подозрению в шпионаже гражданина России Михаила Бочкарева. Сотрудники дипмиссии сообщили, что в настоящий момент оформляют документы для отправки Бочкарева в Россию. Информация об этом появилась на странице посольства РФ в Twitter.

«Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А. Бочкарева. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло Гардермуэн. Гражданина России обвинили в шпионаже. По версии обвинителей, Бочкарев собирал данные через беспроводные сети в здании парламента Норвегии, где принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации.

Суд Осло принял решение об освобождении Бочкарева 18 октября, однако россиянина могли оставить под стражей из-за апелляции, поданной полицейской службой безопасности Норвегии, но полиция отозвала апелляцию.

Как сообщает «Парламентская газета», спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поприветствовала решение норвежских властей. Матвиенко выразила надежду, что в дальнейшем отношения Норвегии и России будет определять только здравый смысл.

Автор: Софья Куликова
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