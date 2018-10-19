Посольство РФ в Норвегии подготовит документы для возвращения Бочкарева в Россию
Осло, 19 октября. Российское посольство в Осло подтвердило освобождение задержанного по подозрению в шпионаже гражданина России Михаила Бочкарева. Сотрудники дипмиссии сообщили, что в настоящий момент оформляют документы для отправки Бочкарева в Россию. Информация об этом появилась на странице посольства РФ в Twitter.
«Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А. Бочкарева. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло Гардермуэн. Гражданина России обвинили в шпионаже. По версии обвинителей, Бочкарев собирал данные через беспроводные сети в здании парламента Норвегии, где принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации.
Суд Осло принял решение об освобождении Бочкарева 18 октября, однако россиянина могли оставить под стражей из-за апелляции, поданной полицейской службой безопасности Норвегии, но полиция отозвала апелляцию.
Как сообщает «Парламентская газета», спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поприветствовала решение норвежских властей. Матвиенко выразила надежду, что в дальнейшем отношения Норвегии и России будет определять только здравый смысл.
19.10.2018 Комментарий Посольства России в Норвегии об освобождении М.А.Бочкарёва— Russian Embassy, NO (@RusEmbNo) 19 октября 2018 г.
Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А.Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации. pic.twitter.com/YqbtHX4pgB