Студенты колледжа в Керчи рассказали о столовой, где прогремел взрыв

Керчь, 19 октября. Учащиеся Керченского политехнического колледжа рассказали, что столовая, где четверокурсник устроил стрельбу и взорвал бомбу, не пользовалась большой популярностью из-за скромного ассортимента блюд.

«В столовую не ходили из-за того, что там были одни и те же пирожки», — цитирует РИА Новости одного из студентов.

По его словам, ребята в перерыв предпочитали ходить за перекусом в магазин, нежели в столовую колледжа, которая за два прошедших года сократила меню и, как следствие, практически опустела. В то время как еще в 2016 году, отметил студент, в столовой одновременно помещалось около 30 человек.

Однокурсник учащегося добавил, что иногда приходилось выстаивать длинную очередь, чтобы пообедать, а то и вовсе отказываться от этой идеи из-за короткого перерыва.

Столовая, как рассказали студенты, расположена рядом с главным входом в учебное заведение, через который многие учащиеся шли на занятие на переменах в другие корпуса.

Напомним, в среду, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, их срочно госпитализировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», которая затем была переквалифицирована на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Ранее в экстренных службах Крыма сообщили, «керченский стрелок» мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ).