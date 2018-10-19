Баранья голова как инсталляция и почерк: Роман Носиков с журналистским приветом коллегам из «Новой газеты»

С редакцией «Новой газеты» происходят странные и неприятные вещи.

Сначала кто-то положил ей под дверь траурный венок с угрозами в адрес сотрудника газеты Дениса Короткова. А на следующий день кто-то опять оказал газете внимание подарком — на пороге редакции «Новой» была обнаружена корзина с бараньей головой и записка с именем того же Короткова.

Нетрудно догадаться, что такие ухаживания не могли не вызвать у журналистов газеты ответного чувства. Эти чувства редакция «Новой» выразила в заявлении в полицию — в нем она потребовала «найти и привлечь».

И у меня не было бы никаких возражений по поводу этой логичной идеи, если бы не пара-тройка нюансов.

Нюанс первый заключается в том, что в своей публикации о странных подношениях «Новая» зачем-то упомянула Федеральное агентство новостей. То есть увязала меня и моих коллег, которых я уважаю, с Коротковым и бараньей головой.

«Новая газета» так и написала: мол, их сотрудник Коротков начал получать угрозы не потому, что он, иудушка, выложил в открытый доступ личные данные российских летчиков, служащих в Сирии, и их семей. А потому, что ФАН плохо про него пишет.

При этом «Новая газета» специально оговаривает: она сама не публиковала этих сведений (Коротков тогда был сотрудником «Фонтанки»). То есть редакция «Новой» понимает, в чем на самом деле там причина. Понимает, но журналистом Короткова по-прежнему считает и даже платит ему зарплату.

Второй нюанс — в том, что в свое время, когда в питерскую редакцию ФАН бросали бутылки с зажигательной смесью, «Новая», движимая своими понятиями в области этики и журналистской солидарности, разместила материал, в котором увязала ФАН с «фабрикой троллей» (о которой я слышу исключительно от либеральной прессы) и убийством трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. То есть морально оправдала действия поджигателей.

Но есть и третий нюанс. Он заключается в том, что недавно в Уфе вскрыли ячейку «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), которая намечала себе жертв среди членов семей российских летчиков, пользуясь как раз статьями Короткова.

Не то чтобы я хотел свести счеты, хотя я хотел бы. Но это потом. Я хотел бы немного порассуждать о человеческих характерах. Раз у нас выпал случай обсудить людские склонности.

Российскую патриотическую публику, для которой и пишет ФАН, по сравнению с аудиторией «Новой», кто-то может назвать «не утонченной» или даже «примитивной». Ну там, «быдло» и «анчоусы» и так далее. Поэтому наш читатель, уж если бы ему захотелось что-то сделать Денису Короткову или редакции «Новой», предпочел бы очный вариант заочному. Чтобы иметь возможность посмотреть той стороне в глаза. Чтобы лицом к лицу. Ну или на скамье подсудимых совестливого неполживца понаблюдать. С бегающими глазками.

Мы — люди простые. У нас и с сексуальной ориентацией все серо и обыденно. И в отношении к тем, кого мы считаем мразью, тоже все хрестоматийно.

Нет, я не настаиваю на том, что все мною сказанное — стопроцентная дистиллированная истина в последней инстанции. Я только предполагаю.

Но я, как человек, испорченный многолетними наблюдениями за людьми со светлыми лицами, предположил бы, что баранья голова в корзинке, да еще с точным указанием адресата, — это скорее помеха условному патриоту в его желании посмотреть в честные журналистские глазки на светлом лице.

А еще это отличный способ перевести начинающееся следствие по делу о вскрытой группе ИГ1 из формальной плоскости, в которой Денис Коротков — пособник терроризма и провокатор, в плоскость публичного скандала, в которой он — «честный журналист», преследуемый государством и «троллями» за журналистскую работу.

Когда совестливому человеку светит небо в клеточку — даже не за то, что он Родину продал, а за то, что бородатым зверям выдал семьи наших военных: матерей-старушек, любимых жен, дочек, сыновей, — самое время заорать, что тебя травят по политическим мотивам. Что преследуют как журналиста. И поскорее сбежать за кордон — куда-нибудь в Прагу, на «Радио Свобода». Такого там обязательно возьмут. Такой там полезен. Не то, что Бабченко.

Появление инсталляций, от которых так и несет современным искусством и глубоким символизмом, очень удачно сочетается со вкусной и полезной эмиграцией.

Вот почему я очень надеюсь на то, что истинного виновника гнусных провокаций изобличат, поймают и привлекут к ответственности. Очень хочется, чтобы Денису Короткову ничто не помешало остаться в России и узнать, как же закон оценивает его деятельность.

Жду с нетерпением.

1 Организация запрещена на территории РФ.