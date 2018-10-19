Золотая жила для чиновников: что мешает ввести на дорогах России систему штрафных баллов

Сразу несколькими громкими ДТП отметились первые две недели октября. Две страшные аварии под Тверью с участием автобусов унесли жизни 13 человек, 15 получили травмы. В Чувашии при столкновении самосвала с микроавтобусом погибли 11 человек, 9 — ранены. Жертвами аварии в Подольске стали четыре человека, ранены трое.

«23-25% причин ДТП — это состояние дорог, ямы, выбоины, отсутствие освещенности. А две трети всех ДТП, практически 70% — это наше российское раздолбайство, — рассказал репортеру Федерального агентства новостей первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. — Трезвые, летят на большой скорости, превышают скоростной режим, пытаются проскочить на красный сигнал светофора».

В январе этого года правительство России утвердило Стратегию безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы. Документ должен помочь снизить количество жертв дорожных аварий в ближайшие шесть лет в три с половиной раза. Особые надежды — на расширение возможностей систем автоматической фотовидеофиксации нарушений.

Москвич Эдуард Дементьев водит машину 30 лет. Правила дорожного движения старается соблюдать, но получается не всегда. Пару лет назад установил приложение, чтобы сэкономить на штрафах. Например, вместо 500 рублей за превышение скорости мужчина платит 250.

«Когда ты нарушишь ПДД в срок примерно 20 дней с даты нарушения, ты можешь за 50% по большому количеству нарушений заплатить половину штрафа, — говорит автомобилист репортеру ФАН. — Идет стимуляция именно для сбора денежных средств. То есть штраф не для того, чтобы людей исправлять, а для того, чтобы деньги собирать в такой ситуации».

Число повторных нарушений скоростного режима в России выросло в два раза. В 2017 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли почти 1,4 миллиона административных постановлений. Такие показатели эксперты связывают с увеличением количества дорожных камер. Однако их большинство автомобилистов попросту не воспринимают всерьез.

«Как люди себя ведут на перекрестках? С крайнего правого ряда поворачивают налево, — говорит Эдуард Дементьев. — Сквозь всех проехал. С левого края поворачивает направо, разворачивается на стоячем перекрестке. Именно потому что заплатишь ты 250 рублей, 750 рублей — зато ты всех объехал, ты герой!»

По мнению автоюриста Александра Беленко, нарушителей на дорогах будет меньше, если ввести систему штрафных баллов.

«Десять штрафов получил за месяц, в течение 30 дней, — приостанавливаем действие прав на три месяца. На свой страх и риск поехал — тебя остановили, лишили прав, еще и уголовное дело возбудили за то, что, будучи лишенным, управляешь автомобилем, — рассуждает эксперт. — Здесь я бы предложил ввести прогрессивную шкалу, а прогрессивной она может быть вплоть до 10-летнего лишения прав».

В ГИБДД России с начала года сократили штат на 10 000 сотрудников. Нововведение фактически подорвало дорожную безопасность и связало руки законодателям. Так считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Большинство не знает, что такое наказание, как лишение права управления, возможно при одном условии: если водитель остановлен на улице и протокол составлен в ручном формате. Потому что тогда он идентифицирован и его документы идут в суд на лишение его права управления, — объясняет первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. — А если нарушение зафиксировано камерой, то максимальное нарушение — это штраф пять тысяч. И камера не видит — ты пьяный, обдолбанный наркотиками, у тебя есть права, они поддельные или их вообще нет. Надзор и контроль возможен только тогда, когда есть живые инспекторы на улице, а ДПС планомерно уничтожается. Ее функции передаются органам исполнительной власти теперь не только Москвы, но и других регионов. Уже принято решение ко второму чтению передать всем желающим».

По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике, руководителя Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития Сергея Калашникова, проблема не в сокращении числа инспекторов ГИБДД, а в качестве их работы, которая оставляет желать лучшего.

«На сегодняшний день ГИБДД занимается тем, чтобы кого-то поймать на нарушении. А ГИБДД должно предотвращать эти нарушения, введя в свою ответственность состояние дорог, состояние знаков, анализ поведения на дорогах водителя, — считает сенатор. — Нужно поучиться у тех же американцев. Я Америку всю проехал на машине не один раз, могу сказать: я там не вижу полицейских. Но попробуй нарушить! Сразу налетишь на серьезные неприятности».

Нередко в одних и тех же местах водители нарушают одни и те же правила. Это говорит о том, что дорожное движение организовано в них неэффективно. Кроме того, россиян провоцируют на превышение скорости и ее неоправданные ограничения.

«Я бы повысил скоростные ограничения до адекватных, — заявил репортеру ФАН директор московской Академии водительского мастерства Александр Каминский. — Чтобы желаемая водителем скорость соответствовала той, которая установлена на знаке. В большинстве случае она будет больше, чем сейчас. А с другой стороны, за превышение убрал бы 20-километровый порог. Превысил на 5 км/ч — заплатил штраф более серьезный, в 10 раз больше, чем сейчас. Это уже не 500 рублей, а 5000 рублей. И тогда, я думаю, порядка будет больше».

По словам Вячеслава Лысакова, дорожные камеры превратились из средства сдерживания водителя в золотую жилу для чиновников.

«Где количество нарушителей подошло к нулю, сократилось практически, вместо того чтобы камеру на другую точку поставить, а здесь оставить муляж, чтобы дисциплинировать водителя, была команда дана оставить камеру, убрать лежачего полицейского, чтобы люди снова разгонялись, попадали под камеру. Есть места-ловушки, где ты едешь 80 км/ч — и вдруг бах, 40 на трассе. Ты даже можешь не заметить этого, через 200 метров всего. Зачем 40? Там прекрасная дорога. Потому что стоит камера. И она собирает тысячи штрафов в день», — констатирует депутат.

Если правительство России поддержит законопроект о передаче фотовидеофиксации исполнительной власти города Москвы, процесс коммерциализации усугубится, считает Вячеслав Лысаков.

«Задача будет одна: собрать как можно больше денег, — говорит он. — Ни о какой организации дорожного движения, безопасности речи не идет. Наоборот, чем больше будет штрафников, чем больше будет нарушителей — тем лучше! Деньги идут же!»

Стране нужна единая и эффективная система профилактики нарушений на дорогах. А пока будущее российских автомобилистов выглядит весьма туманным.