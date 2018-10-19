Американская компания может потерять доступ к сахалинскому газу из-за антироссийских санкций

Москва, 19 октября. Сотрудничество между «Роснефтью» и американской компанией Exxon Mobile возможно даже в условиях усиления санкций США. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее Bloomberg сообщило, что российская корпорация предложила американской компании продолжить сотрудничество по нескольким проектам. Одним из них является «Сахалин-1», который подразумевает разработку месторождений Чайо, Одопту-море и Аркутун-Даги. Жизненный цикл проекта предполагается до 2050 года.

Отметим, что в связи с усилением антироссийских санкций США Exxon Mobile была вынуждена выйти из проектов в России. Однако дочерняя компания ЕМ, «Эксон нефтегаз лимитед», значится как один из учредителей «Сахалина-1» с долей уставного капитала в 30%. В дальнейшем ситуация может быть осложнена усилением антироссийской риторики со стороны Вашингтона: это может произойти уже после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года. В подобных условиях развитие и сохранения сотрудничества американской и российской компаний предугадать крайне сложно.

Юшков отметил, что если раньше «Роснефть» в отношениях с Exxon Mobile использовала стратегию «наезда-отката», то сейчас вектор взаимодействия несколько изменился. По словам эксперта, предложение российской компании американскому предприятию будет крайне сложно проигнорировать, так как Exxon Mobile не заинтересована в сокращении своих активов.

«Это предложение для Exxon Mobile, от которого невозможно отказаться и в рамках которого «Роснефть» предлагает своему американскому контрагенту, либо расширяться, либо сворачивать бизнес», — сказал Юшков в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».

Российский рынок очень важен для Exxon Mobile, отметил эксперт. Однако компания может потерять доступ к сахалинскому газу из-за антироссийских санкций, так как не хочет увеличивать свои вложения в рынок РФ. Поэтому одним из вероятных способов развития сотрудничества может стать повышение коммерциализации газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-1». Часть объема от добываемого газа можно отправить на сжижение, отметил Юшков, а затем продавать его на мировом рынке. Кроме того партнерам «Роснефти» не следует забывать, что именно у этой российской компании есть лицензии на возможность совместной разработки месторождений на острове Сахалин. Следовательно, перспективы развития отношений «Роснефти» и Exxon Mobile можно считать благоприятными, однако все же не ясно, как поведет себя американская компания в условиях давления со стороны Вашингтона.