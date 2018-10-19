Кокорин расплакался в зале суда — СМИ

Москва, 19 октября. Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин, выступая во время рассмотрения апелляции, расплакался в зале Мосгорсуда.

По его словам, Тверской суд избрал для него слишком суровую меру пресечения. Кокорин подчеркнул, что полностью осознал вину и раскаялся, а недостойный поступок стал для него уроком.

«Я не опасный преступник. У меня нет намерения скрываться. У меня расписаны тренировки и все знают мое местонахождение. Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии», — заявил футболист в суде.

Как сообщает издание Sport24, футболист попросил отпустить его к семье, а затем расплакался.

11 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин устроили две драки в Москве. В одной из них также участвовал брат Кокорина Александр. 18 октября суд предъявил футболистам обвинение по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Ранее, Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты братьев Кирилла и Александра Кокориных об изменении им меры пресечения. Они останутся под стражей до 8 декабря, несмотря на личное поручительство президента «Зенита» Сергея Фурсенко, а также главного тренера клуба Сергея Семака, сообщает «Свободная пресса».

Братья Кокорины и Павел Мамаев будут находится в СИЗО до 8 декабря.