Актер Малого театра Солодовник скончался в 39 лет

Москва, 19 октября. Снимавшийся в российских сериалах и исполнявший роли на сцене театра Дмитрий Солодовник умер в 39 лет, сообщили в Малом театре, где работал актер.

В театре Солодовника прославила роль Хлестакова из «Ревизора» Николая Гоголя. Всего перед публикой Малого театра он исполнил 26 ролей, среди которых Дормидонт из «Поздней любви», Митрофанушка из «Недоросля» и другие.

В пятницу, 19 октября, пресс-служба театра сообщила о смерти артиста.

«Опытный артист, но совсем молодой человек — 12 января 2019 года ему исполнилось бы всего-то 40 лет», — заметили в Малом театре.

Телезрителям Солодовник тоже был знаком. За актерскую карьеру он исполнил около 10 ролей в российских сериалах, в частности в проектах «Пятницкий», «Паутина-3», «Сатисфакция», «Завещание Ленина».

Накануне стало известно о смерти народного артиста России Леонида Брусина. Артист умер 18 октября на 77-м году жизни. Информацию о ег кончине подтвердили сотрудники Тверского академического театра драмы, передает телеканал «360».