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Шойгу провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

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Шойгу провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Пекин, 19 октября. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Во время встреч с нашими партнерами по линии оборонных ведомств мы договорились о более интенсивных контактах в области военного сотрудничества, и наши договоренности выполняются полностью», — сказал генерал армии во время разговора с председателем КНР.

Ранее состоялось 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно- техническому сотрудничеству, участие в котором приняли Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся.

Напомним, в пятницу Шойгу заявил, что российско-китайские отношения находятся на подъеме и переживают один из лучших периодов за всю историю.

Автор: Тимур Румянцев
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