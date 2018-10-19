Шойгу провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Пекин, 19 октября. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Во время встреч с нашими партнерами по линии оборонных ведомств мы договорились о более интенсивных контактах в области военного сотрудничества, и наши договоренности выполняются полностью», — сказал генерал армии во время разговора с председателем КНР.

Ранее состоялось 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно- техническому сотрудничеству, участие в котором приняли Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Пекине, встретился с председателем КНР Си Цзиньпиномhttps://t.co/OHUT1qzW0o#Минобороны #СергейШойгу #МеждународныеВстречи pic.twitter.com/Jm7EbjlBgN — Минобороны России (@mod_russia) October 19, 2018

Напомним, в пятницу Шойгу заявил, что российско-китайские отношения находятся на подъеме и переживают один из лучших периодов за всю историю.