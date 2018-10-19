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Суд снял обвинение в мошенничестве с Цымбалюк-Романовской

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Суд снял обвинение в мошенничестве с Цымбалюк-Романовской

Москва, 19 октября. Защита бывшей жены Армена Джигарханяна пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской доказала отсутствие состава преступлений по делу о мошенничестве. Суд оправдал Цымбалюк-Романовскую и снял с нее обвинения.

Как рассказала адвокат Лариса Широкова, защита трижды доказала невиновность Цымбалюк-Романовской, теперь все споры с Джигарханяном будут решаться в гражданском порядке.

Также Широкова в комментарии Dni.Ru рассказала, что Джигарханян не появляется на заседаниях суда. Адвокаты заявляют, что якобы Джигарханян не хочет видеть бывшую жену, однако Широкова считает, что Джигарханян даже не в курсе судебного разбирательства.

По словам пианистки, обвинения в ее адрес звучат из окружения Джигарханяна. Однако адвокаты артиста настаивают на том, что экс-супруга завладела имуществом и деньгами артиста мошенническим путем.

Автор: Софья Куликова
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