Состояние эвакуированных из Керчи в Москву детей улучшилось

Москва, 19 октября. Состояние пострадавших в керченском колледже детей, которые накануне были доставлены в НИИ неотложной детской травматологии и хирургии в Москве, пошло на улучшение. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, состояние троих из девяти детей поступивших накануне в Институт детской травматологии в Москве, идет на улучшение.

«Можно сказать о том, что состояние трех девочек стабильно тяжелое с улучшением к вчерашнему вечеру, и у трех пока крайне тяжелое... В целом по признакам неврологическим есть тоже некоторые улучшения состояния», — сказала Скворцова.

Напомним, 17 октября произошло нападение на Керченский политехнический колледж. По данным следствия, студент четвертого курса подорвал бомбу, после чего открыл огонь из ружья по студентам и преподавателям колледжа. В результате нападения погиб 21 человек, еще более 50 получили ранения, передает «Газета.ru».