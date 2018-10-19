«Керченский стрелок» мог изготовить бомбу из снаряда времен ВОВ

Керчь, 19 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, прозванный «керченским стрелком» после трагедии в крымском городе, мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — передает РИА Новости слова представителя экстренных служб Крыма.

Он напомнил о том, что на территории крымского города Керчь сохранилось большое количество боеприпасов со времен ВОВ, которые периодически достают на поверхность так называемые «черные копатели». При этом, отметил представитель экстренных служб Крыма, существуют определенные технологии извлечения взрывчатки, тротила, из этих снарядов, однако для этого требуются знания и опыт.

Напомним, в среду, 17 августа, четверокурсник открыл огонь по учащимся керченского колледжа. Кроме того, в здании прогремели взрывы. Жертвами трагедии стали 21 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с произошедшей трагедией объявил трехдневный траур.

Тело Рослякова обнаружили на втором этаже здания возле библиотеки, при нем были документы и сумка со взрывчаткой. Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МЧС Крыма, он будет похоронен примерно через две недели после завершения психиатрической экспертизы.

Ранее стало известно, что погибший в Керченском политехническом колледже учитель информатики Александр Моисеенко пытался остановить Рослякова, который устроил массовое убийство. Он хотел выхватить у «керченского стрелка» ружье.