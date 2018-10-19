Суд оставил в СИЗО четвертого фигуранта по делу о драках с участием Мамаева и Кокорина

Москва, 19 октября. Четвертый подозреваемый по делу об избиении нескольких человек в Москве, фигурантами которого также являются российские футболисты Павел Мамаев и Александр Корокорин, Александр Протасовицкий останется в СИЗО, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Протасовицкий сейчас находится в следственном изоляторе. Ранее он подавал апелляцию, чтобы оспорить арест, однако Мосгорсуд отклонил ее.

Как уточнил источник, апелляции Кокорина и Мамаева на перевод под домашний арест в пятницу также были отклонены.

Протасавицкий является одним из друзей полузащитника «Краснодара» Мамаева. Он работает тренером в футбольном клубе «Атлет». Мужчина разведен, есть малолетний ребенок.

Ранее СМИ писали, что четвертому подозреваемому по делу инкриминируют участие в нападении на водителя журналистки Первого канала. Напомним, против российских футболистов возбудили два уголовных дела за нанесение побоев, а также хулиганство. Кокорин и Мамаев 8 октября избили водителя телеведущей «Первого канала», а затем напали на чиновника в кафе.