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Родственники пострадавших и погибших в Керчи обращались к психологам более 580 раз

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Родственники пострадавших и погибших в Керчи обращались к психологам более 580 раз — МЧС Росии

Москва, 19 октября. Родственники погибших и пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже обратились за психологической помощью больше 580 раз.

«Экстренная психологическая помощь оказана в 581 случае обращений, 449 из них — дистанционно по телефону горячей линии», — сообщили в Центре экстренной психологической помощи МЧС России журналистам ТАСС.

В ведомстве рассказали, что всего с родственниками работают более 70 психологов МЧС России, а также специалистов-психологов других ведомств. Они сопровождают семьи погибших на траурных мероприятиях.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погибли 16 студентов и пять работников колледжа, более 50 человек пострадали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Теракт», затем переквалифицировали его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Как ранее сообщал «Пятый канал», Владислав Росляков за последний год дважды ездил на Украину, несмотря на то, что у него нет родственников в этой стране. Правоохранители начали проверку по факту поездок «керченского стрелка».

Автор: Алексей Громов
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