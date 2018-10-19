Директор «Артека»: Трагедия в Керчи — это большой «неуд» нам всем

В Крыму прощаются с жертвами «керченского стрелка», а во всех российских структурах размышляют, как сделать так, чтобы новости из российских школ и вузов больше не напоминали новости из США. Алексей Каспржак, директор международного детского центра «Артек» и потомственный российский педагог, поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей.



— Алексей Анатольевич, «Артек» заявил, что готов принять к себе детей из пострадавших в Керчи семей, так ли это?

— Да, я позвонил Сергею Аксенову (глава Республики Крым. — Прим. ФАН) и сказал, что мы готовы помочь — у нас как раз начинается новая смена, сегодня третий день заезда. Наверняка в семьях погибших и пострадавших есть другие дети, которые к нам по возрасту подходят, и мы их можем забрать, если это потребуется. Хотя бы для того, чтобы они теми же самыми дорожками не ходили, чтобы переключились мыслями. В «Артеке» есть много того, чем можно заняться. К тому же наша психологическая служба сопровождает детей, если есть какие-то сложности.

— Подростки по всей стране сейчас следят за трагедией в керченском колледже, бесконечно пересматривают жестокие видео убийств. Есть ли способ от этого уберечь, чтобы еще больше не травмировать и не пугать, не провоцировать?

— Если мы что-то от них спрячем, скроем и не договорим, оставим «это для взрослых, а это для детей», мы этим вызовем их дополнительный интерес. В «Артеке» дети у нас уже что-то сами подготовили на эту тему, запросили сделать специальные конструкции для них на площади — что-то нам покажут. Это инициатива милосердия, ее всегда нужно активно поддерживать.

Детям — как и взрослым, кстати, — надо научиться работать с информацией. Ее становится настолько много, и она так по-разному влияет, что, видимо, уже появились новые виды психических заболеваний, которые нам неизвестны. Здесь способ один: работать альтернативой, позитивом, которого у нас не хватает ни на телевидении, ни на улице, ни в общении друг с другом. Но этот позитив очень важен, и только им можно уберечься от чего-то вредного.

Что могло уберечь этого молодого человека от того, что он сделал? Мы много обсуждали это на Валдайском форуме (в дни которого произошло массовое убийство в Керчи. — Прим. ФАН). Что можно противопоставить примерам из Интернета и телевизора? Семью. К сожалению, в этом случае с семейной ситуацией все было непросто… Если не срабатывает семья, есть еще образовательная система, которая поддерживает через позитивные примеры, через ощущение будущих или сегодняшних возможностей жизни. Видимо, это тоже не сработало, и за это нам всем большой «неуд».

Молодой человек должен оказаться в комфортной ситуации, где у него есть мечта и надежда на то, что ее можно осуществить. Похоже, в этом случае есть много проблем — и психологические, и семейные. Но если бы у парня (Влада Рослякова, «керченского стрелка». — Прим. ФАН) была понятная перспектива жизненного роста и развития, вряд ли он поменял бы ее на то, что он совершил.

Мне кажется, создание такого комфорта для мечты и ее воплощения — это функция образовательной системы. Не хочу никак подвергать сомнению качество работы именно этого колледжа, но видел ли парень перспективу после него? То, что случилось, — это крайний случай, но есть много других историй с теми же корнями, тоже не очень позитивных.

— У студентов керченского колледжа шок от того, что их расстреливал не «террорист со стороны», а свой же сокурсник. Как теперь не бояться и не подозревать тех, кто учится рядом с тобой?

— Прозвучит, может быть, странно из моих уст, но миром правит любовь. Ненависти можно противопоставлять только доверие, любовь, отношения, дружбу — это то, чем мы стараемся насытить работу центра «Артек», например. Если бы лишний раз с этим парнем поздоровались, лишний раз спросили, как дела — могли бы зацепить, предотвратить.

Бояться надо не других, а себя — мы сами творцы того, что потом происходит. Стоит быть более внимательными. И еще кое-что, это приходит с возрастом: понимание того, что самое важное — это происходящее с тобой именно сейчас. Самое главное дело — то, которым ты занимаешься в данный момент. Самый главный человек в жизни — тот, что рядом с тобой в эти минуты. Потому что жизнь не вчера и не завтра, она — сейчас, и люди должны быть людьми в каждый момент. Видимо, этому парню сильно не повезло: рядом не оказалось человека, который в его группе стал бы для него самым главным. Хотя бы на минутку, когда он заходил в колледж в тот день.