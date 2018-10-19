Трагедия в Керчи: хронология событий, список погибших, рассказы очевидцев, последние новости

Федеральное агентство новостей рассказывает, что известно на данный момент о трагедии в керченском политехническом колледже, произошедшей 17 октября.

Хроника трагедии в Керчи

В среду, 17 октября, 18-летний студент 4 курса керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение в перерыве между второй и третьей парами. Он зашел в колледж через запасный вход, неся два рюкзака со взрывпакетами и дробовиком в разобранном виде, поднялся на второй этаж в закрытый на ремонт туалет, там переоделся, собрал ружье и пошел вниз.

Росляков хладнокровно стрелял в тех, кто попадался на его пути, и бросал взрывпакеты в учебные аудитории. А когда у него закончились патроны, примерно в 11 часов 45 минут, привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью в 300 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное болтами и гайками, в столовой колледжа, где на большой перемене было много студентов. Затем Влад пошел дальше чинить расправу.

Женщина-вахтер, услышав первые выстрелы и взрывы, успела нажать тревожную кнопку, а потом была ранена. Охваченные паникой студенты и преподаватели пытались выбежать из колледжа, пока «керченский стрелок» гулял по этажам. Многие перелезали через окна и двухметровый забор. Кто-то тащил на себе раненых.

Расправа длилась около десяти минут. На месте погибли 18 человек, еще двое скончались позже, более 50 человек были ранены. Сам Росляков застрелился в библиотеке колледжа на втором этаже, когда на место происшествия прибыли первые оперативные службы. В его рюкзаке затем обнаружили еще несколько небольших взрывных устройств, которые он по каким-то причинам не привел в действие.

У медиков не хватало носилок, чтобы вынести из колледжа всех раненых. Поэтому пострадавших несли в машины скорой помощи и военные грузовики на спортивных матах и выломанных дверях.

Вечером 17 октября в Керчи приземлился спецборт МЧС Ил-76 с десятками врачей, а также медицинским оборудованием.

Пострадавших распределили по керченским медучреждениям, самых тяжелых направили в больницы Симферополя, Краснодара и Москвы. Одна 17-летняя девушка, находившаяся в крайне тяжелом состоянии, скончалась во время транспортировки на вертолете в столицу.

Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, но спустя короткое время Следственный комитет России переквалифицировал его в массовое убийство.

В Крыму продолжается трехдневный траур. 19 октября жертв трагедии в Керчи похоронили.

Кого убили в керченском колледже

Утром 18 октября был опубликован список погибших в керченской трагедии, состоящий из 20 человек, включая Рослякова. Через несколько часов его дополнили Викторией Демчук, скончавшейся при транспортировке в Москву.

Самой молодой жертве расправы — Сереже Степаненко — в августе исполнилось 15 лет. Этот скромный парень пошел учиться в колледж, чтобы получить хорошую рабочую специальность и помогать родителям с деньгами.

От пуль Рослякова погибли и две преподавательницы колледжа Светлана и Анастасия Баклановы, мать и дочь. Светлана Юрьевна была завучем и 26 лет преподавала в колледже математику, а ее дочь вела обществознание.

В списке погибших обнаружили Алину Керову, Аню Журавлеву и Ксению Болдину, которых в день трагедии искали через соцсети родные и знакомые, надеявшиеся, что студентки колледжа не пришли домой и не отвечают на звонки не потому, что попали в эпицентр жутких событий, а по какой-то другой причине. Но на следующий день их тела были идентифицированы.

Жертвами «керченского стрелка» в общей сложности оказались 16 студентов, семи из которых не исполнилось 18 лет, и пять сотрудников колледжа.

Что рассказали очевидцы массового убийства в керченском колледже

По словам одного из сокурсников Рослякова, Влад ему говорил, что ему все надоело, что он ненавидит всех, кто в политехе находится.

«Было бы неплохо всех перестрелять», — говорил «керченский стрелок» сокурсникам незадолго до трагедии.

Одногруппник Рослякова рассказал, что поздоровался с ним за 20 минут до расправы.

«Минут за 20 до этого мы с Жекой поздоровались с ним. Он сидел в холле на диванчике, и у него два рюкзака было — серо-коричневый и черный его. Я еще удивился, что он на пару не пришел. Мы поздоровались и с Жекой пошли на улицу, а потом бомбануло», — рассказал парень, учившийся с «керченским стрелком».

А вот что рассказывали люди, которые находились в здании колледжа в момент взрывов и стрельбы.

«Мой друг шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор, и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненых, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике», — рассказал один из учащихся.

Студентка по имени Далия, которая в момент начала расправы была на улице, рассказала местным журналистам, что произошло с ее подругой.

«Подруга моя стояла, которая обучается там. Она стояла там и слышала взрыв, но не может понять, что случилось. И начинает просто толпа бежать, ее хватает парень какой-то и говорит, что, если она там останется, ее убьют: «Слышишь, что стреляют?» Она начинает выбегать вместе с этим парнем, и, когда пробегали мимо окна, как я поняла, просто этого мальчика… он ее прикрыл, и его убили. Они падают, она понимает, что, если сейчас задержится, ее тоже убьют. Они начинают с подружкой какой-то этого мальчика оттягивать, но видят, что они ему не могут помочь вообще никак. Они начинают лезть, выбираться оттуда, но там вообще ужас творится», — рассказала девушка сразу после того, как стрельба закончилась.

Новые подробности массового убийства в Керчи

Как выяснили следователи, 8 сентября Влад Росляков приобрел турецкое помповое ружье 12-го калибра стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, а 13 октября он купил 150 патронов с картечью в оружейном магазине «Сокол». И все — официально, по лицензии на оружие, которую он получил в том же сентябре.

Знакомые Рослякова рассказывали, что он был странным, замкнутым, интересовался маньяками, взрывчаткой и трагедиями вроде той, что случилась в американской школе «Колумбайн» в апреле 1999 года, когда от рук двух одноклассников погибли 13 человек.

Мать Влада, которая работает в керченском онкодиспансере и является активисткой местного отделения «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ), рассказала на допросе, что за несколько дней до нападения застала сына за просмотром фильмов со стрельбой в различных школах. Женщина поинтересовалась, зачем он это смотрит. Тот ответил, что просто так. Мать не придала этому значения.

К слову, будучи сектанткой, мать с раннего детства запрещала сыну развлекаться, потому что это грешно. Мальчик не ходил в кружки, не участвовал в праздниках, ему даже в кино нельзя было, но он тайком бегал с друзьями, а потом получал нагоняй за это.

Отец в воспитании сына участия почти не принимал, жил отдельно. На допросе он рассказал, что сын в детстве увлекался хомячками и крысами, а потом его поглотили компьютерные игры и Интернет, он стал другим.

Рослякова похоронят через две недели, где именно — решат его родители. Студенту назначена посмертно психиатрическая экспертиза, его кровь проверят на содержание следов алкоголя и наркотиков.