Тернополь, 19 октября. Власти Тернопольской области Украины объявили траур по погибшим в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили представители областной государственной администрации.

На Украине объявили траур по погибшим в Керчи. Власти Тернопольской области подчеркнули, что трагедия, которая произошла в учебном заведении Керчи, «не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции».

«В связи с этим в Тернопольской области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барни 19 октября объявлено днем траура», — отметили в пресс-службе администрации.

В день траура в области приспустят государственный флаг Украины с черной лентой. Кроме того, внесены изменения в график мероприятий: будет ограничено проведение развлекательных встреч и концертов на территории региона.

Напомним, трагедия произошла 17 октября. Так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, открыл стрельбу окружающим, а также устроил взрыв на территории колледжа. Как передает телеканал «360», он мог сделать самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали.

Город Керчь расположен на территории Крыма, который в 2014 году вошел в состав России. Жители региона отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В Крыму был проведен референдум, на котором абсолютное большинство голосующих выступили за воссоединение в Россией. Однако Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».