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Сразу три самых популярных в мире сериала завершатся в 2019 году

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Сразу три самых популярных в мире сериала завершатся в 2019 году

Москва, 19 октября. Сразу три самых популярных в мире сериала завершатся в 2019 году. Зрителям придется попрощаться с полюбившимися героями «Теории Большого взрыва», сериала «Оранжевый хит сезона» и «Игры престолов».

Как отмечает News.ru, актеры сериала «Оранжевый хит сезона» уже сняли прощальное видео. По словам актрисы Даниэлла Брукс, это шоу стало частью ее жизни.

Сразу три самых популярных в мире сериала завершатся в 2019 году

«Мне представился шанс вырасти как актрисе, как активисту, стать более уверенной в себе женщиной — и всё благодаря этому сериалу», — написала она в Twitter.

Сразу три самых популярных в мире сериала завершатся в 2019 году

В мае 2019 года завершится ситком «Теория Большого взрыва». Сериал идёт уже более 11 лет, снимался он перед живой аудиторией.

Закончится и самый дорогостоящий, крупнобюджетный сериал «Игра престолов». В страшной саге о Вестеросе, по мнению издания, есть всё, что рассчитано на быструю популярность: секс, жестокость, потрясающие спецэффекты. Однако летом все это подойдет к концу.

Автор: Ярослава Замысловатова
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