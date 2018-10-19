Москва, 19 октября. Сразу три самых популярных в мире сериала завершатся в 2019 году. Зрителям придется попрощаться с полюбившимися героями «Теории Большого взрыва», сериала «Оранжевый хит сезона» и «Игры престолов».

Как отмечает News.ru, актеры сериала «Оранжевый хит сезона» уже сняли прощальное видео. По словам актрисы Даниэлла Брукс, это шоу стало частью ее жизни.

«Мне представился шанс вырасти как актрисе, как активисту, стать более уверенной в себе женщиной — и всё благодаря этому сериалу», — написала она в Twitter.

В мае 2019 года завершится ситком «Теория Большого взрыва». Сериал идёт уже более 11 лет, снимался он перед живой аудиторией.

Закончится и самый дорогостоящий, крупнобюджетный сериал «Игра престолов». В страшной саге о Вестеросе, по мнению издания, есть всё, что рассчитано на быструю популярность: секс, жестокость, потрясающие спецэффекты. Однако летом все это подойдет к концу.