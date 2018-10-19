Керченская трагедия: весь мир с Россией и Крымом

Керчь погрузилась в траур. В городе прошла церемония прощания со студентами и преподавателями политехнического колледжа, погибшими в результате взрыва и стрельбы в учебном заведении. Прощание состоялось на главной площади Керчи, где собрались более десяти тысяч человек, сообщает с места события корреспондент Федерального агентства новостей.

В траурной церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги погибших, жители Керчи и других городов, а также руководство Крыма. На площади, где проходили траурные мероприятия, присутствовали сотрудники МЧС и волонтеры, в том числе студенты-медики. В городе приспущены флаги, играет траурная музыка.

Соболезнования в связи с трагедией в Керчи выражают политики разных стран, вне зависимости от того, в каких отношениях руководство этих государств находится с Москвой. Огромное количество соболезнований публикуется и в социальных сетях — слова сочувствия пишут как россияне, так и жители других стран.

Более полумиллиона просмотров, тысячи перепостов и сотни комментариев собрал трогательный ролик из группы «ВКонтакте» «ПО_SЕКРЕТУ_18», который опубликовал на своей странице в Facebook блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян.

На странице Вадима появляются все новые и новые материалы, посвященные трагедии в Керчи. Что заставляет его постоянно возвращаться к этой теме, блогер объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Трагедия в Крыму, в Керчи, не оставила равнодушными никого, — рассказал он. — Ролик, который я нашел в Сети, несмотря на кажущуюся простоту, вызвал у меня очень сильное волнение. Поэтому я решил разместить его на своей странице в соцсети. Отклик проявился сразу, люди со всего мира пишут трогательные, полные сочувствия комментарии. Около полумиллиона человек уже просмотрели ролик, сделаны десятки тысяч репостов. Мне кажется правильным не оставлять эту тему, слишком сильной болью отозвалась в сердцах людей эта трагедия».

По словам собеседника ФАН, страшные события, произошедшие в Керчи, сделали Крым ближе людям всего мира — граждане разных стран всем сердцем ощутили связь с этим российским регионом.

«Крым, пока еще такой далекий и непонятный для многих, в одночасье стал для людей близким и реальным. Боль крымчан отозвалась во всех странах бывшего СССР и Европы, в США и Латинской Америке. Сегодня весь мир с Россией и Крымом», — подчеркнул Вадим Манукян.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в среду, 17 октября. 18-летний четверокурсник колледжа Владислав Росляков, который ранее легально приобрел оружие и патроны, предположительно устроил в учебном заведении стрельбу, а также взорвал самодельную бомбу. В результате инцидента погибли 20 человек, около 50 получили ранения. Сам предполагаемый стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа, мотивы преступления пока не выяснены.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовали более 90% жителей полуострова.