Украинский военный подорвался на мине ВСУ во время съемок постановочного видео

Донецк, 19 октября. В Донбассе во время съемок постановочного видео об «освобождении» села Викторовка, расположенного в «серой зоне», погиб специалист 72-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ. По словам замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, он подорвался на украинской мине.

Как пояснил Басурин, старший лейтенант Максим Ермохин подорвался в районе села Викторовка «во время съемки одного из фейковых видеосюжетов о подвигах ВСУ в «серой зоне».

Данные разведки ДНР свидетельствуют о том, что украинский военнослужащий выжил, передает Донецкое агентство новостей.

Ранее издание «Утро.ру» сообщило, что украинские военные продолжают готовить плацдарм для наступления на неподконтрольные территории Донбасса, перебрасывая тяжелую технику.