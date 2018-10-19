Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Украинский военный подорвался на мине ВСУ во время съемок постановочного видео

108
0 Оставить комментарий

Украинский военный подорвался на мине ВСУ во время съемок постановочного видео

Донецк, 19 октября. В Донбассе во время съемок постановочного видео об «освобождении» села Викторовка, расположенного в «серой зоне», погиб специалист 72-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ. По словам замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, он подорвался на украинской мине.

Как пояснил Басурин, старший лейтенант Максим Ермохин подорвался в районе села Викторовка «во время съемки одного из фейковых видеосюжетов о подвигах ВСУ в «серой зоне».

Данные разведки ДНР свидетельствуют о том, что украинский военнослужащий выжил, передает Донецкое агентство новостей.

Ранее издание «Утро.ру» сообщило, что украинские военные продолжают готовить плацдарм для наступления на неподконтрольные территории Донбасса, перебрасывая тяжелую технику.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое