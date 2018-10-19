Детский омбудсмен посетила пострадавших при трагедии в Керчи

Керчь, 19 октября. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в больнице Симферополя шесть пострадавших при трагедии в политехническом колледже в Керчи.

«Господи, что они пережили… Задача — не только вылечить, задача — вернуть их в их жизнь!» – написал Кузнецова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, персонал больницы не спал больше суток. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке пострадавших в Краснодар в связи с тяжелым состоянием.

Как сообщает телеканал «360», Кузнецова также встретилась с главой института психиатрии имени Сербского Зурабом Кекелидзе. Омбудсмен подчеркнула важность работы с пострадавшими даже после закрытия штаба.

Напомним, 17 октября 22-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже Керчи, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 студентов и пять работников учебного заведения.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Керчи рабочее совещание. Бастрыкин расставил акценты в расследовании обстоятельств трагедии, а также поручил выяснить, действовали ли преступник спонтанно и были ли у него сообщники. Об этом сообщает «Пятый канал».