Эксперт рассказал о влиянии рациона на репродуктивное здоровье россиян

Санкт-Петербург, 19 октября. Однообразный и скудный рацион ежедневного питания может привести граждан РФ к проблемам со здоровьем, в том числе — репродуктивным. Об этом заявил врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что потребительская корзина россиян крайне скудна и однообразна. Прожиточный минимум в РФ на сегодняшний день составляет 11 160 рублей в месяц. Половина из этой суммы, согласно нормам, тратится на питание. Исходя из этого можно рассчитать, что ежедневно на еду должно уходить около 180 рублей.

Владимир Петров на пресс-конференцию принес «минимальный паек» россиянина: около 350 граммов дешевых макарон, два небольших клубня картофеля, половина яблока, четвертая часть вилка капусты, менее пол-литра молока, три печенья и яйцо. Если говорить о мясе и рыбе, то на эту сумму можно приобрести несколько крабовых палочек и нарезку дешевой копченой колбасы.

Сексолог Александр Полеев заявил, питание согласно подобному рациону грозит россиянам снижением фертильности — способности к зачатию. Эксперт отметил, что для репродуктивного здоровья мужчины крайне важен гормон тестостерон, синтез которого замедляется при большом количестве углеводов в организме. Ежесуточно организм мужчины должен синтезировать пять граммов тестостерона.

«Если есть в день четыре-пять печений или полбулки хлеба, то гормона будет уже 3,5 грамма. Решительный удар по фертильности», — сказал Петров, пишет News.Ru.

Он также отметил, что отличающиеся высокой сексуальной активностью и хорошими показателями деторождения народы едят мало углеводов. Например, северные народы России, в основном, питаются рыбой и мясом. Средиземноморская диета также не подразумевает много углеводов.