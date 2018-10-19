Вадим Самойлов назвал распад «Агаты Кристи» позитивным событием

Москва, 19 октября. Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, почему коллектив распался.

Самойлов назвал распад «Агаты Кристи» позитивным событием. Он отметил, что оно стало для него точкой отсчета для новой фазы жизненного пути.

По словам музыканта, ссоры с братом Глебом не было, однако они «слишком разные люди». Со временем общих точек соприкосновения становилось все меньше, поэтому они решили дать прощальный тур и разойтись.

«Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления. И я, и мой брат — мы развивались, — приводит его слова «Пятый канал». — И у меня всегда было понимание, что мы пойдем каждый своей дорогой».

Ранее Вадим Самойлов признался, что Крым стал любимым местом для выступлений «Агаты Кристи».