Немножко приболел: директор Добрынина рассказал о состоянии певца

Москва, 19 октября. Советский и российский певец и композитор Вячеслав Добрынин, по данным ряда СМИ, был госпитализирован с инсультом. Однако эту информацию опроверг директор артиста Сергей Карпов.

По его словам, с Добрыниным все в порядке. Скорее всего, речь идет об обычной простуде, нет никаких поводов для волнения, передает «Пятый канал».

«Никакого инсульта нет, все нормально. Он немножко приболел. Я только сейчас с его супругой разговаривал», — цитирует Карпова телеканал «360».

Напомним, в СМИ появилась информация о госпитализации музыканта в то время, как год назад стало известно о его уходе со сцены. Свою карьеру артист начал в 1986 году, а его альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро» распродавались миллионами экземпляров. Композиции, ставшие хитами, «Казино» и «Не сыпь мне соль на рану» пела вся страна.

Ранее писатель и политик Эдуард Лимонов (Савенко) сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия. Своим читателям он рассказал, что перед отправкой на лечение «успел написать книгу «Азбука» («Император» и другие мнения)». А также завершил книгу «Философия подвига».