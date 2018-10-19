Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Немножко приболел: директор Добрынина рассказал о состоянии певца

128
0 Оставить комментарий

Немножко приболел: директор Добрынина рассказал о состоянии певца

Москва, 19 октября. Советский и российский певец и композитор Вячеслав Добрынин, по данным ряда СМИ, был госпитализирован с инсультом. Однако эту информацию опроверг директор артиста Сергей Карпов.

По его словам, с Добрыниным все в порядке. Скорее всего, речь идет об обычной простуде, нет никаких поводов для волнения, передает «Пятый канал».

«Никакого инсульта нет, все нормально. Он немножко приболел. Я только сейчас с его супругой разговаривал», — цитирует Карпова телеканал «360».

Напомним, в СМИ появилась информация о госпитализации музыканта в то время, как год назад стало известно о его уходе со сцены. Свою карьеру артист начал в 1986 году, а его альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро» распродавались миллионами экземпляров. Композиции, ставшие хитами, «Казино» и «Не сыпь мне соль на рану» пела вся страна.

Немножко приболел: директор Добрынина рассказал о состоянии певца

Ранее писатель и политик Эдуард Лимонов (Савенко) сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия. Своим читателям он рассказал, что перед отправкой на лечение «успел написать книгу «Азбука» («Император» и другие мнения)». А также завершил книгу «Философия подвига».

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое