Епанчинцев покинул пост наставника «Спартака»

Москва, 19 октября. Вадим Епанчинцев покинул должность главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источника, генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов и тренер Игорь Уланов выступят в роли наставников красно-белых в предстоящем матче против братиславского «Слована».

Епанчинцев вступил в должность главного тренера «Спартака» в 2017 году. Под его руководством команде удалось выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Накануне состоялся «Спартак» уступил рижскому «Динамо» со счетом 2:3. Комментируя итоги матча, Епанчинцев заявил, что команда не смогла показать должную самоотдачу. Он также добавил, что берет на себя ответственность за поражение «Спартака» в матче против «Динамо».