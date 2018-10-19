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Стали известны подробности ЧП в Германии: на полицейских напал буйный наркоман с ножницами

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Стали известны подробности ЧП в Германии: на полицейских напал буйный наркоман с ножницами
Берлин, 19 октября. Стали известны подробности нападения на полицейских в Германии. ЧП произошло в коммуне Кирххайм-ан-дер-Вайнштрасе, в земле Рейнланд-Пфальц.

Согласно сообщению местной полиции в официальном микроблоге в Twitter, оба стража порядка серьезны ранены. Они прибыли на вызов 56-летней женщины, на которую напал ее 25-летний сын. По словам женщины, молодой мужчина находился под действием наркотиков и у него случился психоз.

Когда полицейские прибыли на место и подошли к квартире, он напал на них с ножницами. Обороняясь правоохранители применили табельное оружие, ранив нападавшего. Ранение оказалось смертельным и он погиб.

В полиции уточнили, что стражи порядка, несмотря на отпор, успели получить серьезные ранения. Кроме того, мужчина успел ранить свою мать. Она была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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