Сирия и Россия развивают сотрудничество в сфере образования — видео ФАН

Дамаск, 21 октября. В рамках расширения сотрудничества в сфере образования представители министерства образования Сирии и ректор Дамасского университета Мохаммад Махер Кабакиби провели встречу с российской делегацией во главе с директором Российского центра науки и культуры (РЦНК) Вадимом Зайчиковым. Соответствующая информация появилась у специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН), который в данный момент находится в республике.

Более 14 представителей российских государственных университетов побывали на открытии выставки в главном зале Дамасского университета. В рамках мероприятия они познакомили гостей со своими учебными заведениями, рассказав о них информацию для ознакомления.

Представители всех специальностей во всех областях образования побывали на выставке для того, чтобы рассказать как можно больше об университетах, предлагающих обучение на русском языке.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

Стоит отметить, что выставка не ограничится Дамасским университетом. После официального закрытия она продолжит работу в университете Тишрин в Латакии. Таким образом, российские университеты сделают первый шаг для начала процесса обмена образовательной информацией между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году собирается принять в государственные вузы 500 абитуриентов из Сирии. Все они должны попасть на бюджетные отделения.

Отбор студентов должен был проводиться в два этапа. На первом этапе оценивался бал школьного аттестата абитуриента, на втором с каждым кандидатом проводилось отдельное собеседование. Всего на поступление подали заявки 2060 человек. Прошедшие оба этапа абитуриенты смогут выбрать любой государственный вуз для обучения на свой вкус.

По словам Зайчикова, еще несколько лет назад квота для студентов из Сирии составляла 200 мест. Уже в прошлом году ее увеличили до 455 мест, а в этом — до 500. Ожидается, что часть абитуриентов станет филологами и учителями русского языка.