Суд оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО | 19 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Суд Москвы оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО Московский городской суд оставил под стражей полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Таким образом, футболисты останутся в СИЗО до 8 декабря 2018 года. Ранее адвокат Мамаева выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного по статье «Хулиганство». Кокорина же просили освободить из-под стражи под залог в 10 миллионов, предложенный его матерью. Напомним, утром 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя телеведущей Первого канала, а также двух федеральных чиновников в столичном кафе. В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас они находятся в СИЗО.

Президенты России и Узбекистана обсудили противодействие терроризму и военное сотрудничество Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили совместное противодействие терроризму и аспекты военного сотрудничества между странами. Об этом глава Узбекистана сказал по итогам переговоров с российским коллегой. «Состоялся детальный обмен мнениями о координации совместных усилий по противодействию терроризму, экстремизму, особенно радикализации в молодежной среде», — сказал Шавкат Мирзиёев. Стороны также обсудили взаимодействие России и Узбекистана в военной и военно-технической сферах. Ранее стало известно, что президенты двух государств договорились о создании совместной комиссии в сфере экономики. Отметим, что повесткой переговоров Владимира Путина и Шавката Мирзиёева были вопросы стратегического партнерства двух стран. Лидеры государств также коснулись актуальных региональных и международных проблем.

В Керчи проходит церемония прощания с жертвами нападения на колледж Церемония прощания с погибшими при нападении на колледж в Керчи проходит в эти минуты на площади Ленина. Тела погибших студентов, а также преподавателей и сотрудников колледжа вынесли на главную городскую площадь. Родственники погибших, а также жители города начали собираться на месте прощания в 9.00 по московскому времени, несмотря на то что церемония была назначена на 10 утра. Некоторые родственники обращались за помощью к дежурившим на месте медикам. На площади приготовлены места для прощания с каждым из погибших, на них установлены фотографии. С венками стоят курсанты морских училищ города, а также военные. Периметр площадки огорожен. На месте работают экстренные службы. Государственный флаг приспущен. Напомним, трагедия произошла 17 октября. Студент четвертого курса устроил стрельбу в колледже, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. Погиб 21 человек, около 50 пострадали.