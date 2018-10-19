Киев, 19 октября. Украинский президент Петр Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко смогут продать судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». Продажу одобрил антимонопольный комитет Украины.

«Предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Украины на приобретение акций ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком», — сообщили представители ведомства.

Ранее в пресс-службе предприятия рассказали, что представитель Порошенко договорился с украинским предпринимателем о продаже завода, однако сделку можно завершить только после одобрения антимонопольной службы.

Украинское издание «theБабель» сообщило со ссылкой на свои источники, что покупателем завода стал бизнесмен Сергей Тигипко.

Отметим, что в апреле 2018 года украинские журналисты нашли у Порошенко активы в 15 компаниях в самых разных отраслях. Журналисты издания «Зеркало недели» писали, что Порошенко не выпускал из рук свой бизнес, продвигая его интересы, находясь на посту депутата Верховной рады, секретаря Совета национальной безопасности, министра иностранных дел и министра экономики Украины.