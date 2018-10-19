В ГД задумались о признании ДНР и ЛНР из-за действий США на Украине

На Украине начали строить новый разведывательный центр, который будет отвечать стандартам НАТО, об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности.

«Сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что на церемонии присутствовал глава СНБО Александр Турчинов, он заложил в фундамент символическую капсулу.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал начало строительства разведцентра. По словам российского политика, стройку можно расценивать как недружественный шаг США по отношению к нашей стране.

«Российская Федерация имеет определенные геополитические и стратегические интересы на данном направлении. Наверное, это уже апогей, абсолютно недружественные действия со стороны Соединенных Штатов Америки. Потому что это [создание разведцентра] начало работы по созданию полноценной американской базы по стандартам НАТО. Хотя Украина не является членом Альянса», — говорит член нижней палаты парламента.

По его мнению, у России достаточно механизмов для того, чтобы опротестовать строительство данного объекта. Кроме того, он предположил, что Россия может официально признать республики Донбасса и наладить с ними сотрудничество в военной сфере.

«После официального разрыва с нами соглашений и контактов по инициативе украинской стороны… мира, дружбы и сотрудничества после того, что сделал [президент Украины Петр] Порошенко, у нас нет. Соответственно, самим Порошенко с нас сняты обязательства о признании украинских границ. Поэтому, я думаю, мы вполне можем признать ДНР и ЛНР и заключить с ними соглашение о военно-техническом сотрудничестве и проводить на этих территориях работу, аналогичную той, что проводят американцы на Украине», — резюмировал Александр Шерин.

Что касается расходов на содержание и обслуживание разведывательного центра, депутат Госдумы выразил уверенность, что это бремя целиком ляжет на плечи НАТО и США.

«Чтоб было понятно: бюджет армии США составляет 40 триллионов 140 миллиардов рублей», — подытожил законодатель.

Напомним, после антиконституционного государственного переворота на Украине началась гражданская война. Жители Донецкой и Луганской народных республик не признали незаконную смену власти, в ответ Киев ввел режим так называемой АТО. По официальным оценкам ООН, вооруженный конфликт унес жизни более 10 тысяч человек.