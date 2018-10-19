Брюссель, 19 октября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетику. Встреча прошла на полях саммита АСЕМ, об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

«В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике», — рассказал Приходько.

Также представитель аппарата правительства РФ подчеркнул, что встреча прошла по инициативе немецкой стороны. Медведев в ходе встречи обратил внимание на поступательное развитие экономического сотрудничества даже в условиях попыток некоторых стран оказать давление на отдельные проекты.

Напомним, в настоящее время идет строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря. Заявленная мощность трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Против строительства «Северного потока — 2» выступает ряд стран, в том числе США и Украина. США планировали поставлять в Европу сжиженный газ по более высокой цене. Украина же лишится прибыли от транзита российского газа в Европу после запуска «Северного потока — 2».