Неошибочные «ошибки» США в Сирии. Колонка Николая Старикова

Людям свойственно ошибаться. Иногда ошибаются и целые государства, но когда ошибки происходят слишком часто, они выглядят уже совершенно иначе. Одной из визитных карточек ВВС США и их пребывания в Сирии стали постоянные «ошибки»: американские пилоты постоянно бомбят «по ошибке» тех, кому они должны помогать. При этом помогая по факту тем, кого они должны бомбить.

Не далее чем на днях в районе города Хаджина, как написали СМИ, «из-за непрофессиональных действий» двумя истребителями F-15 был нанесен бомбовый удар. «По ошибке» американцы отбомбились по союзным им курдам. В итоге погибли шесть курдских бойцов и еще порядка 15 получили ранения.

Но главным итогом «ошибки» стала не просто остановка наступления, а массовое дезертирство курдов из занимаемого ими района. В результате боевики-террористы расширили зону своего контроля и даже смогли взять в заложники еще множество людей. Что, в свою очередь, дало им козырь для шантажа противников: ведь ИГИЛ1 (запрещенная в России организация) просто-напросто расстреливает пленных.

И происходит подобное не впервые. Вот только несколько фактов последнего времени.

03.10.2018 г. «В первый понедельник октября после проведения тщательной предварительной разведки ВВС США нанесли несколько авиационных ударов по сирийскому населенному пункту Мареа, а также по оппозиционным отрядам Свободной сирийской армии (ССА), несмотря на то что изначально удары должны были коснуться исключительно террористической группировки ИГ1 (запрещена в России и ряде других государств)», — сообщает polit.info.

В этой ситуации ВВС США «ошибочно» ударили по протурецкой «пехоте» Свободной сирийской армии и вновь помогли «бородачам» с черными флагами. 7 февраля 2018 года — удар ВВС США по позициям армии Сирии; в апреле 2017 года — Штаты просто атакуют крылатыми ракетами Сирию. Когда американские самолеты бомбят тех, кто уничтожает террористов, вопрос, кому Вашингтон помогает, не является риторическим: террористам! А если этот удар даже не маскируется под «ошибку», то все становится еще очевиднее.

Помимо «ошибок», когда ВВС США бомбят тех, кому «помогают», и помогают тем, кого якобы бомбят, и просто ударов по Сирийским вооруженным силам, есть еще и третья разновидность участия Штатов в гражданской войне в Сирии. Это опять-таки «ошибочные» бомбардировки мирных объектов.

01.08.2017 г. «Сегодня в Сирии сообщили о гибели как минимум 60 человек при ударе коалиции во главе с США — нанесены удары сразу по нескольким районам провинции Дейр-эз-Зор: Эль-Кашма, Эш-Шавит, Эд-Давир и Эль-Ашара. Эта атака стала уже пятой за последний месяц — 30 июля сирийские СМИ сообщали о шести жертвах бомбардировки коалиции. Отмечалось, что ВВС атаковали позиции боевиков террористической группировки ИГ («Исламское государство»1, запрещена в России судом), однако удар пришелся по больнице Аиша и спортивному клубу в провинции Дейр-эз-Зор», — пишет mediarepost.ru.

29.09.2017 г. «Мы фиксируем гуманитарную катастрофу в Ракке, а до этого в Мосуле, вызванную отсутствием действенных срочных мер по подвозу гумпомощи и созданию коридоров для эвакуации гражданского населения, не говоря уже о многочисленных «хронических» ошибках американской авиации, включая нанесение ударов по гражданским объектам», — заявил МИД России.

22.03.2017 г. «Антиигиловская коалиция под эгидой США снова попала под подозрение в нанесении воздушных авиаударов по мирным жителям Сирии. В этот раз бомбы ВВС попали по школе «Бадия Дахилия» к западу от города Ракка. Источники информагентства САНА сообщают, что жертвами стали не менее 33 человек, большинство из которых женщины и дети. Авианалет почти полностью разрушил здание, где размещались 50 семей из провинций Алеппо, Ракка и Хомс. Подобные «промахи» коалиции фиксируются слишком часто, что вызывает самые разные подозрения у экспертов».

Март 2017 г. «На севере Сирии в провинции Алеппо американские военные разбомбили мечеть во время вечерней молитвы, в результате чего погибли более 40 мирных граждан. Как обычно в такой ситуации, в министерстве обороны США утверждают, что не владеют достоверной информацией о жертвах среди гражданского населения. Зато там заявляют, что началось следствие, которое «попытается установить более точно, что именно произошло». При этом в американском Центральном командовании сообщили, что авиаудар планировался по другому зданию, расположенному в 15 метрах от мечети, где, по некоторой информации, проходила встреча боевиков», — передает e-news.su.

В чем смысл ударов ВВС США по мирным жителям? В сеянии войны, ненависти, в желании подтолкнуть людей покинуть места своего постоянного жительства. А далее у них выбор невелик: либо воевать, либо стать беженцами. В любом случае хаоса и войны от этого только больше.

Последнее, что хотелось заметить. Разрушения и опустошение в Сирии путем развязывания там войны планировались заранее. Напомню, что состояние гражданского конфликта, подогреваемого извне, продолжается в Сирии с марта 2011 года. При этом первой структурой сирийской оппозиции, которую в качестве легитимной власти признал Запад (сам ее и создав), стал Сирийский национальный совет. С ним даже дважды встречалась еще Хиллари Клинтон (политический деятель США, кандидат в президенты страны на выборах 2016 года. — Прим. ФАН). Но вскоре этот «совет» исчез из информационного поля, а вместо него появилась новая структура с нулевой легитимностью, с которой Запад оказался готов работать. В Дохе в ноябре 2012 был создана «Коалиция сирийской оппозиции и революции». Потом исчезла и она.

Однако самой ранней структурой, на базе которой США планировали создать «законное правительство Сирии», был еще некий «Национальный фронт спасения» (NSF), который собирался спасать сирийцев от «кровавого Башара Асада» (действующий президент Сирии. — Прим. ФАН) аж в 2007 году! Принцип тут такой: хочешь развязать гражданскую войну — создай два центра власти, два центра силы. Именно поэтому Штаты постоянно пытались создать альтернативный Асаду властный орган, одновременно с этим выделяя деньги для создания террористических структур, вооруженных по армейским лекалам.

Цели США в регионе Ближнего Востока не достигнуты: они присутствуют там не для мира, а для войны и хаоса. Поэтому когда их подопечных загоняют в угол и террористы оказываются в сложном положении, либо Башар Асад немедленно «применяет химическое оружие» и Вашингтон его «карает», либо следует «ошибка ВВС США».

Давайте называть вещи своими именами.

США и весь Запад заинтересованы в том, чтобы война в Сирии продолжалась. Почему? Да потому, что только эта война может объяснить нахождение воинских контингентов США и других стран на территории суверенного сирийского государства. Американцы и всевозможные французы с турками стоят на земле Сирии без приглашения руководства САР. По сути — это военное вторжение, оккупация, агрессия. Единственный факт, который помогает американцам затушевывать это в информационной сфере, — это «борьба с террористами». Не будет ИГИЛ, не будет объяснений и причин для нахождения здесь. А значит, возможности для дальнейшего расшатывания ситуации и поджигания большой войны на Ближнем Востоке для Вашингтона резко уменьшатся.

С пониманием этого сразу становится понятной истинная подоплека событий в районе населенного пункта Хаджин. Там сейчас продолжается очередное безуспешное (кто бы мог подумать!) наступление на террористов ИГИЛ курдских формирований. Помогают курдам американцы, так называемые «коалиционные силы», возглавляемые США. Это как раз набор военных разных стран, все из которых поголовно незаконно находятся на территории Сирии и летают в ее воздушном пространстве. Чтобы не дать разбить «бородачей», американцы имитируют «операции» по борьбе с ИГИЛ. Когда не помогает и это и их «подопечные» оказываются в сложном положении, в ход идет… ошибка.

А такая стратегия и далее позволит им совершать изуверства и преступления. К примеру, 13 октября 2018 года игиловцы совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра. Они захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей. Теперь у бандитов в заложниках находятся уже более 700 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств. Имея заложников, террористы начинают диктовать условия курдам, требуют немедленного освобождения всех своих сторонников, удерживаемых в специальных лагерях, и передачи под свой контроль новых территорий на востоке Евфрата.

В качестве подтверждения серьезности намерений игиловцы ежедневно расстреливают своих пленников. А когда курды хотели освободить пленных и разгромить террористов — сразу начались «ошибки» со стороны США.

Эта ситуация еще раз наглядно демонстрирует нам, кто за что в Сирии борется и кто кого поддерживает. И кому верить нельзя ни в коем случае…

Подведем итог: присутствие войск США и «коалиции» в Сирии является не средством окончания войны, а способом ее разжигания, не способом ликвидации проблем, а инструментом их создания.

1 Организация запрещена на территории РФ.