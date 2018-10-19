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Стало известно, как модернизируют «Союз-2» после аварии

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Стало известно, как модернизируют «Союз-2» после аварии

Москва, 19 октября. Систему управления на ракетах семейства «Союз-2» модернизируют после  аварии 11 октября. По данным источника в ракетно-космической отрасли, речь идет о внедрении дублирующей команды на цифровых носителях ракет.

Он уточнил, что такое мера обусловлена тем, что у «Союзом-ФГ» 11 октября не сработала механика. Во избежание такого сценария и будет внедрена дублирующая команда.

«Она будет подаваться через 1—2 секунды после расчетного времени отделения бортовым компьютером на принудительное отделение «боковушек», — пояснил собеседник РИА Новости.

При этом, как отмечает RT, на оставшихся пяти ракетах «Союз-ФГ» внедрять такую систему не планируется, поскольку в них используется система управления украинского производства.

Ранее стало известно, что в рамках расследования причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет проведен ряд натурных экспериментов. Как сообщала «Газета», эксперимент будет касаться системы разделения бокового блока первой ступени ракеты от второй ступени.

Автор: Ярослава Замысловатова
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