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Путин и Мирзиеев ознакомились с макетом будущей АЭС по российскому проекту в Узбекистане

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Путин и Мирзиеев ознакомились с макетом будущей АЭС по российскому проекту в Узбекистане

Ташкент, 19 октября. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомились с макетом атомной электростанции, строительство которой запланировано на территории республики.

Макет выполнен по образцу Нововоронежской АЭС-2, которая является одной из самых современных АЭС в России. Образец будущей атомной электростанции был размещен в кулуарах российско-узбекского межрегионального форума, в котором принимают участие Путин и Мирзиеев.

Глава компании «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен рассказал главам государств о деталях реализации проекта, отметив, что АЭС будет построена недалеко от искусственного водохранилища Тудакуль, которе расположено в 25 километрах от Бухары. Он также добавил, что  это будет самая современная и безопасная станция. Мертен подчеркнул, что в России уже стартовал процесс обучения узбекских специалистов, которые будут обслуживать АЭС.

Автор: Артем Никулин
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