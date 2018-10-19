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Преподаватель пытался остановить «керченского стрелка» во время бойни

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Преподаватель пытался остановить «керченского стрелка» во время бойни

Керчь, 19 октября. Погибший в Керченском политехническом колледже учитель информатики Александр Моисеенко пытался остановить студента данного учебного заведения Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство. Как сообщили журналистами бывшие сокурсники 46-летнего преподавателя, он хотел выхватить у студента-убийцы ружье.

«Он [Моисеенко] вышел, когда этот [Росляков] стал стрелять, и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит», — сообщил один из собеседников, который передал рассказ своих родственников из Керчи об обстоятельствах гибели преподавателя информатики.

«Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент», — добавил он, передает РИА Новости.

Страшная трагедия произошла в минувшую среду, 17 октября. Четверокурсник вошел в здание колледжа и начал палить по людям из ружья, а также взорвал бомбу. Всего погиб 21 человек, еще десятки получили ранения. Сам же Росляков свел счеты с жизнью.

Как сообщает агентство «Ридус», отец студента-убийцы считает, что в трагедии виноваты «ноутбук, интернет и замкнутость полная».

Автор: Тимур Румянцев
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