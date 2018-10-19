Суд отменил приговор матери-одиночке Журавлевой

Саратов, 19 октября. Пугачевский районный суд Саратовской области отменил приговор в отношении матери-одиночки с двумя детьми Ольги Журавлевой. Судья не нашел в действиях Журавлевой состава преступлений и оправдал ее.

По словам адвоката Журавлевой Павла Павликова, в ходе первого рассмотрения уголовного дела были выявлены признаки преступления по статье «Незаконное получение выплат по безработице», однако после вынесения решения мировым судьей выяснились дополнительные обстоятельства.

Прокурор обратил внимание, что Журавлева находится в тяжелом материальном положении и является матерью-одиночкой, сообщает ИА «Взгляд-инфо». В пресс-службе суда информацию об отмене приговора подтвердили.

Напомним, в сентябре суд признал Журавлеву виновной в незаконном получении пособия по безработице. Женщину приговорили 120 часам обязательных работ, пишет «ФедералПресс».

По данным следствия, женщина с двумя детьми, один из которых болен эпилепсией, получала выплаты по безработице, одновременно подрабатывая уборщицей в местной пиццерии. История получила широкую огласку и вызвала негодования общественности. После этого суд пересмотрел дело и оправдал Журавлеву.