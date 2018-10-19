Аваков провел «плодотворную работу» с «надежным партнером» из США

Киев, 19 октября. Глава МВД Украины Арсен Аваков провел переговоры с заместителем госсекретаря по международным вопросам по правоохранительной деятельности госдепа США Кристен Мэдисон, в ходе которых они обсудили расширение сотрудничества стран и совместные проекты.

Об этом украинский министр написал в микроблоге Twitter отметив, что это была его первая встреча с помощницей госсекретаря Соединенных Штатов, которую он назвал «надежным партнером».

«Продолжаем плодотворную работу с надежными партнерами», — написал Аваков.

Провели першу зустріч з заступником Держсекретаря з міжнародних питань щодо правоохоронній діяльності Держдепу США Kirsten Madison @StateINL, обговорили діючи сумісні проекти і кроки для поширення взаємин. Продовжуємо плідну роботу з надійними партнерами! ???????????????? pic.twitter.com/PXCCoxwIr1 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 октября 2018 г.

В то же время в посольстве США на Украине добавили, что Мэдисон помимо переговоров с украинским министром приняла участие во встречах с депутатами и политиками, которые в рамках возложенных на них обязанностей борются с коррупцией в стране.

«Имела возможность пообщаться с самоотверженными людьми, которые неустанно борются с коррупцией. Соединенные Штаты поддерживают эти усилия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Assistant Secretary Madison had a great discussion with committed individuals who are working tirelessly to fight corruption. The United States stands with them in these efforts. pic.twitter.com/qnqAKLIBL7 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 октября 2018 г.

Напомним, Мэдисон с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген и примет участие в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

США и Украина заявляют о продолжении расширения сотрудничества, однако многие эксперты в связи с этим выразили мнение, что таким образом Запад цинично использует Украину в своих корыстных целях. В доказательство приводились уровень проникновения импорта в сферу государственных закупок Украины и многочисленные «защитные меры», принятые «западными партнерами» против Киева.