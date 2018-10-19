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Аваков провел «плодотворную работу» с «надежным партнером» из США

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Аваков провел «плодотворную работу» с «надежным партнером» из США

Киев, 19 октября. Глава МВД Украины Арсен Аваков провел переговоры с заместителем госсекретаря по международным вопросам по правоохранительной деятельности госдепа США Кристен Мэдисон, в ходе которых они обсудили расширение сотрудничества стран и совместные проекты.

Об этом украинский министр написал в микроблоге Twitter отметив, что это была его первая встреча с помощницей госсекретаря Соединенных Штатов, которую он назвал «надежным партнером».

«Продолжаем плодотворную работу с надежными партнерами», — написал Аваков.

В то же время в посольстве США на Украине добавили, что Мэдисон помимо переговоров с украинским министром приняла участие во встречах с депутатами и политиками, которые в рамках возложенных на них обязанностей борются с коррупцией в стране.

«Имела возможность пообщаться с самоотверженными людьми, которые неустанно борются с коррупцией. Соединенные Штаты поддерживают эти усилия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, Мэдисон с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген и примет участие в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

США и Украина заявляют о продолжении расширения сотрудничества, однако многие эксперты в связи с этим выразили мнение, что таким образом Запад цинично использует Украину в своих корыстных целях. В доказательство приводились уровень проникновения импорта в сферу государственных закупок Украины и многочисленные «защитные меры», принятые «западными партнерами» против Киева.

Автор: Екатерина Кухарева
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