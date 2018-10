Аваков провел «плодотворную работу» с «надежным партнером» из США

Киев, 19 октября. Глава МВД Украины Арсен Аваков провел переговоры с заместителем госсекретаря по международным вопросам по правоохранительной деятельности госдепа США Кристен Мэдисон, в ходе которых они обсудили расширение сотрудничества стран и совместные проекты.

Об этом украинский министр написал в микроблоге Twitter отметив, что это была его первая встреча с помощницей госсекретаря Соединенных Штатов, которую он назвал «надежным партнером».

В то же время в посольстве США на Украине добавили, что Мэдисон помимо переговоров с украинским министром приняла участие во встречах с депутатами и политиками, которые в рамках возложенных на них обязанностей борются с коррупцией в стране.

Assistant Secretary Madison had a great discussion with committed individuals who are working tirelessly to fight corruption. The United States stands with them in these efforts. pic.twitter.com/qnqAKLIBL7