ЦБ РФ заявил о стабилизации российского финансового рынка

Москва, 19 октября. В сентябре 2018 года ситуация на финансовом рынке России стабилизировалась. Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ о ликвидности банковского сектора и финансовых рынках.

Стабилизации способствовало восстановление спроса на активы стран с развивающимися рынками. Благоприятно сказался и рост мировых цен на нефть. Кроме того стабилизации финансовой ситуации способствовало решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки и приостановлении покупок валюты.

Ранее давление на рубль и ситуацию на финансовом рынке оказывали новые санкции США. Отметим, что в ноябре Штаты могут ужесточить действующие ограничения и запретить операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Речь идет о новых выпусках государственных облигаций.