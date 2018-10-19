Двое пострадавших во время трагедии в Керчи повторно обратились к медикам

Керчь, 19 октября. Двое пострадавших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже повторно обратились за медицинской помощью. Об этом заявил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

По его словам, пострадавшие во время стрельбы и взрывов в колледже Керчи продолжают обращаться за медицинской помощью.

«Вчера поступили двое повторно, ранее им была оказана амбулаторная помощь», — заявил Голенко в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что состояние двоих поступивших легкой и средней тяжести.

Напомним, что 17 октября студент четвертого курса устроил в Керченском политехническом колледже стрельбу и взорвал бомбу. В результате трагедии погиб 21 человек: 16 студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Как ранее сообщал телеканал «360», ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что сотрудники охранной организации, вероятно, не смогли быстро приехать к месту трагедии из-за транспортного коллапса на трассе. Он посчитал, что из-за взрыва на трассе, ведущей к колледжу, мог возникнуть дорожный коллапс.