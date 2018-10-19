Варфоломей часто изменял себе: Милонов поддержал разрыв РПЦЗ с Константинополем

Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви объявил, что прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. Заявление о разрыве отношений опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ).

«Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония», — говорится в тексте заявления Архиерейского Синода РПЦЗ.

Русская зарубежная церковь выразила солидарность с решением РПЦ закончить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и в том числе Вселенским патриархом Варфоломеем. Священники РПЦЗ не будут принимать участие в богословских церковных собраниях, региональных ассамблеях, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольского патриархата.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поддержал решение Русской зарубежной церкви, заявив, что патриарх Константинополя Варфоломей ведет себя бесцеремонно.

«Этот прецедент с Украиной грозит начать череду абсолютно не прогнозируемых расколов и разделения в поместных православных церквях. Потому что завтра, если, например, Варфоломей попросит сделать особенную церковь, он может с легкостью забрать Северный Кипр, который сейчас оккупирован турками, и объявить его церковью Вселенского патриархата. То же самое может оказаться с рядом приходов Сербской церкви и так далее», — отметил депутат ГД.

По мнению Виталия Милонова, абсолютно правильно, что заграничные поместные церкви хотят обезопасить себя от «воровского» поведения Стамбула.

«Русская зарубежная церковь особенно это чувствует, потому что Фанар (район, где расположена резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ФАН) попытался негодяйским образом объявить весь земной шар, не охваченный поместными церквями, своей территорией. Так же вели себя и с Финляндией в начале XX века, вот какое отношение Финляндия имеет отношение к Константинополю? Вообще никакого. Ненадлежащий орган решил внести раскол внутри существующей церкви без ее просьбы. Это все равно что к вам залезли бандиты и кто-то с улицы разрешил им жить в вашем доме. Поэтому сейчас после случившегося любые нормальные приходы иностранных поместных церквей не поддерживают решение Варфоломея и проявляют солидарность с РПЦ. Господин Варфоломей может прийти в любой дом и начать наводить свои порядки в угоду политическим спонсорам», — пояснил Милонов.

На вопрос о том, одумаются ли в Константинополе, увидев, как повсеместно церкви прекращают с ним евхаристическое общение, депутат не смог ответить однозначно, указав, что патриарх Варфоломей очень часто непредсказуемо себя ведет.

«Варфоломей крайне нестабильный, за последние несколько лет он неоднократно изменял своим убеждениям и менял решения. Еще пару лет он так же бескомпромиссно высказывался о неканонической церкви Филарета-Денисенко, называя его раскольником. И вот ничего, кроме ухудшения, не произошло. Он стал благословлять убийц украинского народа», — заметил Виталий Милонов.

Напомним, ранее Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Разрыв евхаристического общения касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.