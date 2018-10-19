Семак надеется, что Кокорин вернется в состав «Зенита»

Санкт-Петербург, 19 октября. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что находящийся под арестом нападающий Александр Кокорин вернется в строй и поможет команде.

«Рассчитывали и рассчитываем на возвращение Кокорина», — сказал он журналистам на пресс-конференции перед матчем чемпионата России с московским «Динамо».

Семак указал на то, что все делают ошибки, однако «и за них нужно нести справедливое наказание». Он также надеется, что наказание, которое понесет Кокорин, будет абсолютно адекватным проступкам, которые он совершил.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили трех человек, среди которых водитель ведущей Первого канала, глава НАМИ Сергей Гайзин и руководитель департамента Минпромторга Денис Пак. Суд постановил арестовать спортсменов. В настоящее время они находятся в СИЗО. Как сообщает агентство «Ридус», сегодня Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 8 декабря.