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Сюзанна объявила о разводе с фронтментом «Мальбэк» из-за побоев

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Сюзанна объявила о разводе с фронтментом «Мальбэк» из-за побоев

Москва, 19 октября. Певица Сюзанна во время концерта в Москве в «Главклубе Green Concert» объявила о разводе с лидером группы «Мальбэк» Романом Варниным.

Во время выступления коллектив презентовал новый альбом Reptiland. Сюзанна сделала заявление прямо во время песни.

«Я плачу слезами и солью, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним сейчас»,  — спела она, пишет «Культуромания».

А затем артистка перешла на ненормативную лексику. После ее песни концерт прервали, спустя некоторое время выступление возобновилось.

Позднее Сюзанна написала в соцсетях, что это было самое плохое выступление за всю карьеру. Группа «Мальбэк» стала успешной и узнаваемой благодаря сотрудничеству с Сюзанной. Композиции «Стильный бит», «Равнодушие», «Гипнозы» сделали коллектив известным.

Автор: Ирина Селезнева
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